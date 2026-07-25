Марочко рассказал, как ВС РФ зачистили северный берег Верхней Терсы

Российские подразделения практически завершили зачистку северного берега реки Верхняя Терса в Запорожской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, на противоположном берегу украинские военные продолжают в спешке оборудовать оборонительные позиции. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

При этом на южной стороне подразделения ВСУ продолжают возводить фортификационные сооружения, обратил внимание эксперт. Так противник пытается укрепить свои рубежи, уточнил он.

На южной части берега украинские боевики в спешном порядке еще пытаются создавать какие-то фортификации. Но по той информации, которая у меня есть, на данном участке мы уже окончательно закрепились и подготавливаем плацдарм для дальнейшего продвижения, — констатировал Марочко.

Ранее врио начальника штаба батальона 10-го танкового полка Южной группировки ВС РФ с позывным Лис сообщил, что штурмовые отряды закрепились на окраине Алексеево-Дружковки в ДНР и теснят противника в направлении центральной части населенного пункта. Офицер пояснил, что наступление российской пехоты поддерживается бронетанковыми подразделениями.