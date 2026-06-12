Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России. Он также выразил надежду на то, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России, — говорится в заявлении госсекретаря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание заявление Рубио о том, что Вашингтон «на стороне Украины». Однако Россия продолжает ценить искренность и политическую волю президента США Дональда Трампа в его стремлении к урегулированию конфликта.

До этого Путин обратил внимание, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из двух этих целей Москва хочет добиться. Путин напомнил, что тезис о противоречии высказал Рубио, чьи слова прозвучали на фоне напряженной внутренней дискуссии в самих США.