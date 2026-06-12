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12 июня 2026 в 18:59

Рубио сделал заявление по случаю Дня России

Рубио поздравил россиян с праздником

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Samuel Corum — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил российский народ с Днем России. Он также выразил надежду на то, что завершение конфликта на Украине откроет путь к более конструктивным отношениям между Россией и Соединенными Штатами.

От имени Соединенных Штатов Америки поздравляю российский народ с Днем России, — говорится в заявлении госсекретаря.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия принимает во внимание заявление Рубио о том, что Вашингтон «на стороне Украины». Однако Россия продолжает ценить искренность и политическую волю президента США Дональда Трампа в его стремлении к урегулированию конфликта.

До этого Путин обратил внимание, что российские планы по установлению контроля над всем Донбассом и заключению сделки по Украине не противоречат друг другу. Так глава государства ответил на вопрос, какой из двух этих целей Москва хочет добиться. Путин напомнил, что тезис о противоречии высказал Рубио, чьи слова прозвучали на фоне напряженной внутренней дискуссии в самих США.

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Марко Рубио
Украина
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