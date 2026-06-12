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12 июня 2026 в 18:26

Власти устраняют незаконный слив «нечистот» Долиной

Незаконные сточные трубы с участка Долиной пообещали ликвидировать до 11 июля

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Сточные трубы с участка, принадлежащего певице Ларисе Долиной, загрязнявшие природный ручей в Подмосковье, будут ликвидированы в течение месяца, сообщил Telegram-канал Mash. Все работы в деревне Протасово намечены до 11 июля.

Министерство ЖКХ Московской области направило запрос в МВД с просьбой проверить факт слива нечистот в ручей. В администрации городского округа Мытищи сообщили, что выездная проверка уже состоялась. Специалисты займутся ликвидацией незаконного слива: выпускной патрубок будет изолирован и затампонирован. Все последствия устранят за счет бюджетных средств. После этого администрация сможет подсчитать нанесенный экологии ущерб и взыскать его с певицы.

На участке артистки из искусственного пруда по ржавым каналам течет болотистая жижа, которая загрязнила прибрежные зоны ручья. Искусственный водоем Долиной был вырыт в 2001 году и обошелся в 2 млн рублей. При создании котлована использовалась тяжелая техника. Вокруг пруда позднее построили гараж площадью 179 квадратных метров, а также два жилых дома площадью 656,2 и 363 квадратных метра. В итоге это привело к нарушению естественного рельефа местности.

Жалобу в Росприроднадзор направил саратовский предприниматель Глеб Рыськов. В своем обращении бизнесмен просит провести проверку, остановить сброс жидкостей и определить степень вреда, который был причинен почве и природному рельефу.

Ранее сообщалось, что певицу могут обязать освободить территорию, на которой находится ее земельный участок. МВД намерено установить лиц, ответственных за сброс сточных вод из принадлежащего ей пруда в прибрежную защитную зону ручья.

Общество
Подмосковье
Лариса Долина
ЖКХ
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