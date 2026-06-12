Лукашенко дал прогноз по конфликтам на Украине и в Иране Лукашенко: конфликты на Украине и с Ираном могут прекратиться уже в этом году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью саудовскому телеканалу Al Arabiya выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном прекратятся уже в нынешнем году. Он подчеркнул, что человеческие решения являются причиной текущей нестабильности.

Мир очень неспокоен сейчас именно из-за человеческого фактора. Не Господь нам подарил эти войны. Это мы сами к этому пришли. Поэтому нам и надо думать о том, как эти войны прекратить. Что касается вопроса, <...> как никогда раньше мы имеем такую возможность прекратить эти конфликты, — заявил глава Белоруссии.

Ранее Лукашенко поздравил лидера РФ Владимира Путина и всех россиян с Днем России, заявив, что Россия — передовое государство и гарант справедливого мироустройства. Политик подчеркнул, что белорусы и россияне на протяжении многих веков шли рядом.

До этого стало известно, что основатель ЛДПР Владимир Жириновский предсказал сроки окончания СВО и дальнейшую судьбу Украины задолго до ее начала. Он также говорил о «неуправляемых» киевских элитах и присоединении Одессы к России.