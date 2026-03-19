Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара

Рост курса доллара негативно скажется на строительной отрасли, а также на перерабатывающей и пищевой промышленности, заявил NEWS.ru эксперт по финансовым сервисам кандидат экономических наук Андрей Бархота. По его словам, представители данных секторов окажутся под давлением из-за подорожания импортных комплектующих и сырья.

Если говорить о ситуации с бенефициарами и проигравшими сторонами в следствие управляемой девальвации рубля, то здесь выигрывают прежде всего экспортеры газа, металлов и древесины. Они смогут получать более высокую валютную выручку. Это поможет налоговым поступлениям и бюджету страны. Проигравшие отрасли — конечно же, те, которые импортируют. К ним относятся перерабатывающая промышленность, которая страдает от высоких процентных ставок и растущих операционных затрат, пищевая промышленность и аграрный сектор. Также пострадают экспортирующая химия и строительный сектор. Все они будут находиться под некоторым давлением, — пояснил Бархота.

Ранее экономист Николай Кульбака заявил, что сокращение импорта в Россию из Дубая привело к скачку курса доллара. По словам эксперта, сейчас на рынке наблюдается существенная волатильность.