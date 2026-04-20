20 апреля 2026 в 10:24

Выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» посетят представители свыше 30 стран

В Ташкенте 20 апреля стартовала VI Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Центральная Азия». Мероприятие, которое организует компания «Формика Ивент», продлится до 22 апреля, став одной из главных площадок для развития промышленного сотрудничества в Евразии. Выставку посетят представители свыше 30 стран, в том числе России, Узбекистана, США, Китая, Канады, ОАЭ, Германии, Турции, Ирана и Саудовской Аравии. Всего в мероприятии примут участие более 1,5 тыс. компаний.

Свои технологические решения на выставке покажут порядка 250 компаний из России, Белоруссии, Китая и Казахстана, а также около 100 производителей из Узбекистана. В числе крупнейших российских участников выставки и деловой программы будут ТМХ, Росатом, «Татнефть», «Арнест ЮниРусь», КамАЗ, Ростех, «Нацпроектстрой», ММК, ТМК, Российский экспортный центр, ЦРПТ, «Фосагро», ЦИТО и другие.

На выставке представят технологии для всех отраслей промышленности: от решений для городской среды и транспорта до сложного оборудования и автоматизации. Среди ключевых разработок — система маркировки товаров, нейромониторинг, промышленные роботы, 3D-принтеры, беспилотники для логистики, интеллектуальный ж/д переезд, оборудование для поверки измерений, платформа на базе машинного зрения, макеты АЭС, электропоезда, тягач и российский кроссовер. Важной точкой притяжения станет экспозиция универмага «Россия», где покажут продукцию отечественных производителей: народные промыслы, косметику, аксессуары, бакалею, посуду и текстиль для дома.

Ключевым событием деловой программы станет главная пленарная сессия «Технологические хабы — новый промышленный ландшафт Евразии». Всего запланировано 13 сессий, посвященных развитию промышленности. Среди основных тем: зеленая индустриализация, современные транспортные решения, цифровая маркировка, передовые энерготехнологии, цифровизация и ИИ, медицинская и фармацевтическая промышленность, электронная торговля, логистика, подготовка кадров и промышленное развитие регионов.

Выставку «ИННОПРОМ. Центральная Азия» проведут на базе центра CAEx Uzbekistan площадью свыше 18 тыс. квадратных метров. Выставка пройдет при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан.

