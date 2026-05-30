Флаг Испании «покинул» парад на глазах у изумленного короля

Флаг Испании сорвало ветром во время парада в честь Дня Вооруженных сил страны, соответствующие кадры появились в Сети. На них видно, как полотнище улетело прямо во время торжественной церемонии.

В этот момент камеры показали реакцию короля Испании Филиппа VI. Монарх сдержал эмоции, однако на его лице было заметно удивление.

