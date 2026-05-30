30 мая 2026 в 16:56

Флаг Испании «покинул» парад на глазах у изумленного короля

Флаг Испании улетел во время парада, посвященного вооруженным силам страны

Флаг Испании сорвало ветром во время парада в честь Дня Вооруженных сил страны, соответствующие кадры появились в Сети. На них видно, как полотнище улетело прямо во время торжественной церемонии.

В этот момент камеры показали реакцию короля Испании Филиппа VI. Монарх сдержал эмоции, однако на его лице было заметно удивление.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что посол Украины в Будапеште Федор Шандор своим фото с дырявым венгерским флагом продемонстрировал откровенное хамство по отношению к Венгрии и опозорил Киев. По его словам, киевские власти делают все, чтобы вызвать раздражение.

До этого двум российским болельщикам удалось на 15 минут развернуть отечественный флаг на матче 1/4 финала мужского хоккейного турнира Олимпиады между сборными Канады и Чехии. Также итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступил на Олимпийских играх с российским флагом на своей экипировке. У него на шлеме заметили флаги США, Италии, Канады, Южной Кореи и Китая.

