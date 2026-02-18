На Олимпиаде развернули российский флаг на 15 минут

Двоим российским болельщикам удалось развернуть отечественный флаг на матче 1/4 финала мужского хоккейного турнира Олимпиады между сборными Канады и Чехии. Через 15 минут их попросили убрать триколор, передает ТАСС.

Во время матча мы на 15 минут его развернули, потом попросили убрать, и мы не стали пререкаться, — заявил россиянин.

Ранее стало известно, что Международный олимпийский комитет не увидел нарушений в действиях итальянского сноубордиста, который нанес флаг России на свой шлем. Как заявила глава МОК Кирсти Ковентри, на амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран — хозяек Олимпийских игр, где он соревновался с 2002 года.

До этого российские болельщики пронесли государственный флаг на стадион «Сан-Сиро» во время церемонии открытия Олимпийских игр в Милане. Инициаторы акции пояснили, что это было спонтанное решение для личной фотосессии, а не публичная демонстрация. Они также отметили, что организаторы не предъявили претензий.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что по стандартам МОК на Олимпиаде не должно быть никакой политики. Она отметила, что использование российского флага на соревнованиях — лишь вопрос времени.