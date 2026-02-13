МОК оправдал итальянца с флагом России вопреки истерике украинского атлета Ковентри: МОК не увидел нарушений в использовании Фишналлером флага РФ на шлеме

Международный олимпийский комитет не увидел нарушений в действиях итальянского сноубордиста Роланда Фишналлера, который нанес флаг России на свой шлем, заявила глава МОК Кирсти Ковентри. По ее словам, которые передает РИА Новости, на амуниции спортсмена были размещены флаги всех стран-хозяек Олимпийских игр, где он соревновался с 2002 года.

Здесь нарушения нет. Это не российский флаг, а просто флаги тех стран, где он принимал участие. Ничего страшного в этом нет, — подчеркнула Ковентри.

Она добавила, что наличием маленького триколора на шлеме Фишналлера возмутился украинский скелетонист Владислав Гераскевич. Кроме того, он пожаловался на американского фигуриста Максима Наумова, который после короткой программы показал фотографию своих погибших родителей — Евгении Шишковой и Вадима Наумова.

Ранее сообщалось, что Ковентри расплакалась после встречи с Гераскевичем, которого безуспешно пыталась убедить не использовать Олимпиаду для политических заявлений. Спортсмена дисквалифицировали за шлем с изображением погибших украинских атлетов, поскольку он отказался идти на компромисс.

До этого МОК запретил украинской фристайлистке Екатерине Коцар выступать на Олимпиаде-2026 в шлеме с политическим лозунгом. Данное ограничение распространяется как на тренировочные заезды, так и на официальные соревнования.