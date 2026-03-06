«Есть предпосылки»: Ромашина о возвращении флага российским синхронисткам Тренер Ромашина заявила о предпосылках к возвращению флага синхронисткам из РФ

В настоящее время есть все предпосылки для того, чтобы российские синхронисты как можно скорее снова начали выступать под национальной символикой, заявила NEWS.ru главный тренер сборной России по синхронному плаванию Светлана Ромашина. Она напомнила, что под флагом и гимном РФ уже выступают юниоры.

Для этого есть все предпосылки. Под флагом и с гимном допущены наши юниоры. Мы надеемся, что, возможно, в этом году у нас будет возможность выступить с флагом, — сказала Ромашина.

С 6 по 15 марта в Италии пройдут зимние Паралимпийские игры. Российские спортсмены выступят под флагом и гимном страны.

13 января Ромашина заняла пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию. На этом посту она сменила многолетнего наставника Татьяну Покровскую. Ромашина является 21-кратной чемпионкой мира и 13-кратной — Европы. После окончания спортивной карьеры она возглавляла школу синхронного плавания в Москве. Ромашина является семикратной олимпийской чемпионкой.