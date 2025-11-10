Смена эпохи: у синхронисток РФ новый главный тренер, что о ней известно

Татьяна Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию после 27 лет работы. Теперь она будет советником председателя Федерации водных видов спорта РФ (ФВВСР) Дмитрия Мазепина. Новым тренером национальной команды стала семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина. Почему Покровская покинула должность и что известно о ее преемнице — в материале NEWS.ru.

Почему Покровская ушла из сборной России по синхронному плаванию

Покровская возглавляла сборную России по синхронному плаванию с 1998 года. Под ее руководством спортсменки завоевали все золотые медали на шести Олимпийских играх (Сидней-2000, Афины-2004, Пекин-2008, Лондон-2012, Рио-де-Жанейро — 2016 и Токио-2020), а также многочисленные награды на чемпионатах мира и Европы, этапах Кубка мира и других соревнованиях. По словам Мазепина, Покровская покинула пост главного тренера сборной России по синхронному плаванию из-за возраста и высокой нагрузки. В этом году ей исполнилось 75 лет.

Татьяна Покровская Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Покровская заявила «Матч ТВ», что вся ее жизнь была наполнена только синхронным плаванием. По словам специалиста, из-за новых правил в этом виде спорта России нужно возвращаться на лидирующие позиции.

«Теперь я не буду столько работать на воде, потому что сидеть круглыми сутками на бортике уже сложно. И в связи с новыми правилами мне это уже не так интересно. Моя миссия будет в другом. Тренеры, которые придут в сборную, будут работать со спортсменами над композициями. Новые правила будто всех уравняли. Нужно заново выстраивать работу на воде и в зале. Нужно возвращать былые позиции», — сказала Покровская.

Как в России отреагировали на уход Покровской из сборной России по синхронному плаванию

Трехкратная олимпийская чемпионка Алла Шишкина в разговоре с NEWS.ru напомнила, что под руководством тренера синхронистки побеждали на шести Олимпийских играх подряд.

«Это смена эпохи. Мне посчастливилось быть в команде в 2012 году в Лондоне, в 2016-м — в Рио-де-Жанейро и в 2021 году — в Токио», — сказала Шишкина.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова заявила «Матч ТВ», что Покровская подняла синхронное плавание на высокий уровень. Она назвала специалиста суперпрофессионалом.

«Далеко не каждому тренеру удается сохранять такую долгую позицию, что сумела Татьяна Покровская. Я ей низко кланяюсь. Не знаю, по какой причине это происходит, но мое отношение [к ней] — просто суперуважительное, суперблагодарное, потому что она создала вид спорта мирового уровня — синхронное плавание, в котором мы непобедимы», — сказала Иванова.

Главный тренер сборной Татьяна Покровская на тренировке сборной России по синхронному плаванию, 2008 год Фото: Виталий Белоусов/ТАСС

Заместитель председателя ФВВСР трехкратная олимпийская чемпионка Ольга Брусникина заявила ТАСС, что Покровская задала очень высокую планку в синхронном плавании.

«Конечно, возраст дает о себе знать, тяжело Татьяне Николаевне мириться с теми новшествами и правилами, которые существуют, она в своей речи это сказала. Планка Татьяной Николаевной задана очень высокая, несмотря на наше долгое отстранение, смену правил, всех вещей, которые произошли в нашем виде спорта. Мы остаемся лидерами мирового синхронного плавания, потому что практически во всех дисциплинах зашли на пьедестал почета», — считает Брусникина.

Что известно о новом тренере сборной России по синхронному плаванию Ромашиной

Светлана Ромашина — семикратная олимпийская чемпионка и 21-кратная победительница мировых первенств. Кроме того, она 13 раз становилась лучшей в Европе. Ромашина выступала в дуэте с Натальей Ищенко (в 2009–2012 и 2015–2016 годах) и со Светланой Колесниченко (в 2013–2014 годах и с 2019-го), а также соло и в группе. Она является самой титулованной спортсменкой в истории синхронного плавания. Светлана завершила карьеру в 2023 году.

В 2016-м синхронистка вошла в состав комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР). В ноябре 2022-го стала победительницей шоу «Наследники и самозванцы» на телеканале ТВ-3. Олимпийская чемпионка также принимала участие в первом сезоне проекта «Титаны». В 2024 году Ромашина была доверенным лицом кандидата в президенты России Владимира Путина. Она выпускница факультета менеджмента Московского государственного университета экономики, статистики и информатики.

Светлана Ромашина и Наталья Ищенко выступают с произвольной программой в соревнованиях по синхронному плаванию на летних Олимпийских играх, 2016 год Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

В 2015 году Ромашина вышла замуж за юриста Николая Захарова. В 2017-м у супругов родилась дочь Александра. Ромашина назвала невероятным вклад Покровской в синхронное плавание.

«Такое количество олимпийских чемпионов, которое вышло из сборной под ее руководством, — это что-то невероятное. На самом деле мне хотелось бы отметить не только золотые медали Олимпийских игр, чемпионатов мира и других турниров. Из-под ее крыла выходили личности, никто себя не терял, все были индивидуальностями, хотя у нас командный вид спорта. Каждая после своей спортивной карьеры находит дело по душе, и это все потому, что мы проходили школу Татьяны Николаевны и будем проходить ее еще вместе», — сказала Ромашина ТАСС.

Шишкина в беседе с NEWS.ru пожелала Ромашиной удачи на посту главного тренера сборной России.

«Дай Бог ей повторить такой же успех, как у Татьяны Николаевны, потому что сейчас, на мой взгляд, это пока недостижимо. В нашей стране нет вида спорта с таким огромным количеством золотых медалей на Олимпийских играх подряд, как синхронное плавание», — сказала Шишкина.

Ромашина — очень хороший и дисциплинированный человек, заявила NEWS.ru заслуженный тренер России Валентина Теплякова. Она назвала семикратную олимпийскую чемпионку справедливым и умным руководителем.

«Света Ромашина — наша бывшая ученица. Очень хорошая, дисциплинированная, умная. На тренировке говоришь: „Девочки, сейчас каждая из вас сделает 50 гребков“. Это состояние, когда синхронистки стоят вниз головой, вверх ногами и делают гребочки. Я слежу. Некоторые обманывают, вместо 50 делают 40. Света всегда делала 50 и больше. Она упорная максималистка. Как руководитель она очень справедливая и умная. Я рада за нее», — сказала Теплякова.

Светлана Ромашина выступает на фестивале синхронного плавания в Москве Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Как российские синхронисты выступили на чемпионате мира по водным видам спорта

Летом 2025-го на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре сборная России по синхронному плаванию завоевала восемь медалей — три золотые, три серебряные и две бронзовые. Впервые за 31 год спортсменки остались без первого места в групповых соревнованиях. По мнению Шишкиной, девушкам не удалось выиграть золото из-за долгого отсутствия на крупных стартах и молодого состава команды.

«Это связано с тем, что синхронистки четыре года не выступали на международной арене. За это время вид спорта кардинально изменился. Новые правила внесли серьезные коррективы. По сути, это новый вид спорта. У нас очень молодая команда. Девчонки впервые в жизни оказались на таком крупном турнире. Поэтому я считаю серебро в группе хорошим результатом, а бронза в дуэте — спорная. Китайские спортсменки совершили серьезную ошибку. В дуэте тоже как минимум должно было быть серебро», — сказала Шишкина.

Главным героем чемпионата мира стал синхронист Александр Мальцев. Он завоевал три золотые медали. Россиянин стал лучшим в сольной технической и сольной произвольной программах, а также в соревнованиях микст-дуэтов с Майей Гурбанбердиевой. Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) назвала выступление Александра ошеломляющим.

