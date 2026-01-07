Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 14:26

Скончался легенда мирового гандбола Анатолий Евтушенко

Анатолий Евтушенко Анатолий Евтушенко Фото: РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиаде в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко умер в возрасте 91 года, сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России. Представители организации выразили глубокие соболезнования близким скончавшегося. Причины смерти не уточняются.

Евтушенко стоял у истоков создания команды Московского авиационного института, под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов. Позднее он возглавил студенческую сборную СССР, приведя ее к победе на чемпионате мира в 1968 году.

Затем на протяжении 20 лет Евтушенко руководил мужской сборной СССР. Благодаря ему национальная команда побеждала на олимпиадах Монреаль-1976 и Сеул-1988, а также становилась серебряным призером Олимпийских игр Москва-1980. Помимо всего прочего, Евтушенко возглавлял сборную Кувейта, работал в немецком «Мильбертсхофене», с национальной женской сборной Австрии и с местным клубом «Хипо».

До этого стало известно о смерти спортивного журналиста и писателя Владимира Гескина, ему было 73 года. Отмечается, что экс-руководитель «Советского спорта» в общей сложности осветил девять Олимпийских игр — шесть летних и три зимних. Журналист также выпустил книги «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).

смерти
тренеры
спортсмены
гандбол
СССР
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчины в России смогут получить дополнительный отпуск при одном условии
Стармер раскрыл, кто примет решение об отправке войск Британии на Украину
Обезумевший отчим утопил годовалого мальчика в ванной
Захарова: Рубио поздравил Лаврова с Рождеством
Дуров обратился к россиянам с неоднозначным рождественским поздравлением
Известный миллионер погиб при крушении вертолета под Пермью
Политолог оценил возможность российской поддержки в Иране
Самые популярные техники расхламления: как навести порядок в доме и в голове
Глава немецкой партии назвала главную угрозу для нацбезопасности Германии
Снежный дождь и тепло до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Муж-итальянец умершей после увеличения ягодиц Бурцевой прервал молчание
В Россию вернулся забытый вирус, который продолжает убивать людей
Политолог ответил, начнут ли США военные действия после протестов в Иране
Появились кадры с погибшим подрывником гранаты в Подольске
Психолог объяснила, как грамотно поддержать ребенка перед экзаменами
Плоскогубцами вывернули ухо: тренер запытал брата жены под Рождество
Два человека погибли при падении частного вертолета в Пермском крае
Появились подробности подрыва гранаты в Подольске
Патриарх Кирилл призвал добиться консенсуса о духовной безопасности
Минус килограммы без диет: запеченный минтай с овощами для легкого ужина
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»
Россия

Может ли Россия захватить своих врагов, как США — Мадуро? Отвечает «Альфа»

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит
Общество

Печеночные котлеты «Парочка» подаю даже на праздники: сочная начинка — и печень превращается в хит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.