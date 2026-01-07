Скончался легенда мирового гандбола Анатолий Евтушенко

Главный тренер сборной СССР по гандболу на Олимпиаде в Монреале и Сеуле Анатолий Евтушенко умер в возрасте 91 года, сообщили в пресс-службе Федерации гандбола России. Представители организации выразили глубокие соболезнования близким скончавшегося. Причины смерти не уточняются.

Евтушенко стоял у истоков создания команды Московского авиационного института, под его руководством команда шесть раз выигрывала чемпионат страны и побеждала в Кубке европейских чемпионов. Позднее он возглавил студенческую сборную СССР, приведя ее к победе на чемпионате мира в 1968 году.

Затем на протяжении 20 лет Евтушенко руководил мужской сборной СССР. Благодаря ему национальная команда побеждала на олимпиадах Монреаль-1976 и Сеул-1988, а также становилась серебряным призером Олимпийских игр Москва-1980. Помимо всего прочего, Евтушенко возглавлял сборную Кувейта, работал в немецком «Мильбертсхофене», с национальной женской сборной Австрии и с местным клубом «Хипо».

До этого стало известно о смерти спортивного журналиста и писателя Владимира Гескина, ему было 73 года. Отмечается, что экс-руководитель «Советского спорта» в общей сложности осветил девять Олимпийских игр — шесть летних и три зимних. Журналист также выпустил книги «Кто посягает на олимпийский огонь» (1985) и «Как молоды мы пили» (2016).