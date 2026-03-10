Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей В МЧС заявили о расширении зоны поисков пропавших в Звенигороде детей

Зона поисков пропавших в Звенигороде детей была расширена, проинформировали в Главном управлении МЧС. Поисковая операция не прекращается ни днем, ни ночью. Для этого задействованы все имеющиеся силы и технические ресурсы.

Оперативный штаб расширил зону поисков, — сказали в ведомстве.

До этого возобновились водолазные работы в акватории Москвы-реки. Как рассказали представители штаба поисковой операции, за сутки специалисты обследовали 600 квадратных метров дна. С лодок при помощи эхолотов изучается рельеф дна. Ночью, несмотря на сильный снегопад, волонтеры прошли более несколько километров вдоль течения реки. С использованием эхолотов удалось проверить свыше 2,5 км водной поверхности.

Масштабная поисковая операция стартовала после того, как 7 марта на горячую линию поступило заявление об исчезновении трех подростков. В ней задействовано более 150 человек — как профессиональных спасателей, так и добровольцев.

