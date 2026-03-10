Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:55

Спасатели раскрыли, как продвигаются поиски пропавших в Звенигороде детей

В Звенигороде обследовали почти 20 километров Москвы-реки в поисках троих детей

Фото: t.me/mchs_mo*
Подписывайтесь на нас в MAX

Поисково-спасательная группа обследовала почти 20 километров Москвы-реки на площади 915 тыс. квадратных метров в Звенигороде в поисках троих детей, заявил в беседе с ТАСС источник в штабе поисковой операции. По его словам, такое расстояние специалистам удалось преодолеть за два дня.

За два дня в общей сложности на лодках с помощью различных технических средств и визуальным осмотром обследовано почти 20 км Москвы-реки, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели решили расширить зону поисков подростков, поэтому планируют осмотреть дополнительный участок реки длиной один километр выше по течению. Кроме того, продолжается сканирование дна специальными устройствами — эхолотами.

До этого стало известно, что местный рыбак видел, как одного из мальчиков унесло сильным течением. Другой очевидец рассказал, что слышал крики школьников. Во время обследования местности был найден шарф, который родители одного из пропавших опознали как принадлежащий их сыну. Всего в поисках 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани задействовано более 150 человек.

Звенигород
Подмосковье
дети
спасатели
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.