Спасатели раскрыли, как продвигаются поиски пропавших в Звенигороде детей В Звенигороде обследовали почти 20 километров Москвы-реки в поисках троих детей

Поисково-спасательная группа обследовала почти 20 километров Москвы-реки на площади 915 тыс. квадратных метров в Звенигороде в поисках троих детей, заявил в беседе с ТАСС источник в штабе поисковой операции. По его словам, такое расстояние специалистам удалось преодолеть за два дня.

За два дня в общей сложности на лодках с помощью различных технических средств и визуальным осмотром обследовано почти 20 км Москвы-реки, — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что спасатели решили расширить зону поисков подростков, поэтому планируют осмотреть дополнительный участок реки длиной один километр выше по течению. Кроме того, продолжается сканирование дна специальными устройствами — эхолотами.

До этого стало известно, что местный рыбак видел, как одного из мальчиков унесло сильным течением. Другой очевидец рассказал, что слышал крики школьников. Во время обследования местности был найден шарф, который родители одного из пропавших опознали как принадлежащий их сыну. Всего в поисках 13-летней Алины и 12-летних Богдана и Вани задействовано более 150 человек.