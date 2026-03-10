Суд в Екатеринбурге конфисковал комнату за фиктивную прописку мигрантов Жителя Екатеринбурга оштрафовали за регистрацию мигрантов в своей квартире

Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя за фиктивную постановку на учет девяти иностранных граждан и постановил конфисковать использованную для этого комнату, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Инстанция признала недвижимость средством совершения преступления в сфере незаконной миграции.

Суд установил, что в период с января по июль 2025 года обвиняемый фиктивно зарегистрировал девять иностранных граждан в двух принадлежащих мужчине жилых помещениях, расположенных на улице 40-летия Комсомола и на улице Данилы Зверева в Екатеринбурге. Следствие пришло к выводу, что мужчина действовал из корыстных побуждений и осознавал, что зарегистрированные иностранные граждане фактически проживать по указанным адресам не будут.

Свою вину фигурант признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, — уточнили в прокуратуре.

