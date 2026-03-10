Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 11:20

Суд в Екатеринбурге конфисковал комнату за фиктивную прописку мигрантов

Жителя Екатеринбурга оштрафовали за регистрацию мигрантов в своей квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Кировский районный суд Екатеринбурга оштрафовал местного жителя за фиктивную постановку на учет девяти иностранных граждан и постановил конфисковать использованную для этого комнату, сообщили в прокуратуре Свердловской области. Инстанция признала недвижимость средством совершения преступления в сфере незаконной миграции.

Суд установил, что в период с января по июль 2025 года обвиняемый фиктивно зарегистрировал девять иностранных граждан в двух принадлежащих мужчине жилых помещениях, расположенных на улице 40-летия Комсомола и на улице Данилы Зверева в Екатеринбурге. Следствие пришло к выводу, что мужчина действовал из корыстных побуждений и осознавал, что зарегистрированные иностранные граждане фактически проживать по указанным адресам не будут.

Свою вину фигурант признал в полном объеме. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей, — уточнили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в Ломоносовском районе Ленинградской области иностранные рабочие попытались укрыться от полиции в строительных бытовках и избавиться от документов. Всего полиция проверила документы у 327 иностранцев. По итогам рейда 52 человека привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

