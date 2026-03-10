Зимняя Олимпиада — 2026
10 марта 2026 в 12:30

Число пользователей мессенджера MAX достигло 100 млн

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Национальный мессенджер MAX преодолел отметку в 100 млн зарегистрированных пользователей, заявили NEWS.ru в пресс-службе платформы. Там отметили, что с начала работы сервиса было отправлено свыше 62 млрд сообщений.

В MAX зарегистрировались 100 млн пользователей. Ежедневная аудитория мессенджера достигла 70 млн человек. С момента запуска мессенджера отправлено 62 млрд сообщений, совершено более 3 млрд звонков, записано и отправлено 470 млн видеокружков. Количество групповых чатов выросло до 25,5 млн. Авторы, блогеры, пользователи и компании создали в MAX 2,2 млн публичных и приватных каналов. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях, — сообщили в пресс-службе мессенджера.

Там добавили, что в MAX реализованы аудио- и видеозвонки, чаты, отправка голосовых сообщений, обмен большими файлами и денежные переводы, в тестовом режиме доступны информационные каналы. Кроме того, в платформу интегрированы бизнес-сервисы в виде мини-приложений и чат-ботов.

Ранее сообщалось, что более полумиллиона россиян закрыли больничные через мессенджер МАХ. Это стало возможным благодаря онлайн-консультациям с врачом. После завершения процесса пользователь получает уведомление о готовности документа в чат-боте «Госуслуги».

мессенджеры
россияне
приложения
MAX
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
