Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании

Финконсультант может намеренно вводить клиента в заблуждение, продавая сложные продукты под видом безрискового вклада ради высокой комиссии, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко. По его словам, чаще всего россиянам предлагают инвестиционное страхование жизни или брокерские услуги, которые не подпадают под систему госстраховки.

Мисселинг — это недобросовестная продажа, когда финансовый консультант намеренно вводит клиента в заблуждение, продавая сложный инвестиционный или страховой продукт под видом безопасного вклада. Цель — получить высокую комиссию, скрыв от покупателя риски и отсутствие госстраховки. Чаще всего под видом вклада предлагают инвестиционное страхование жизни, ПИФы или брокерские услуги. Могут навязать страховые полисы и вклады в ценные бумаги. Доходность по этим продуктам бывает выше, но также увеличиваются риски, а процент не гарантирован, — пояснил Щербаченко.

Доцент призвал граждан внимательно изучать договор и уточнять, с какой именно компанией они имеют дело. По его словам, лучше потратить время на выяснение деталей и показаться занудой, чем потерять свои средства.

Вот несколько советов, которые будут полезны во время покупки сложного инвестиционного или страхового продукта. Внимательно читайте договор перед подписанием. Уточняйте все вопросы и не верьте на слово. Особое внимание следует уделить тому, с кем вы заключаете договор, подпадают ли ваши инвестиции в госсистему страхования вкладов, гарантируют ли вам доходность? На какой срок вы заключаете договор? Если что-то остается неясным, уточните информацию у менеджера и требуйте разъяснений, пока все не станет понятно. Лучше выглядеть занудой, чем потерять свои сбережения, — заявил Щербаченко.

Он добавил, что если уже произошел случай мисселинга, то необходимо как можно скорее обратиться в банк или компанию, которая продала финансовый продукт, и попросить отменить сделку. По словам доцента, в этом случае нужно написать заявление о расторжении договора и предоставить все необходимые документы.

Ранее президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков заявил, что банки, предлагающие вклады с учетом программы долгосрочных сбережений, обязаны предупреждать клиентов обо всех нюансах такого продукта. По его словам, в договоре должно быть четко прописано, что ставка по депозиту будет выше только при условии участия в ПДС.