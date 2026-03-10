Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска

Военблогеры публикуют новые сводки из Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 10 марта 2026 года, что происходит в районе Волчанска и Купянска, где ВСУ оставили тысячу трупов?

Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня

Российские войска с упорными боями продвигаются вглубь Харьковской области, ВСУ стремятся остановить продвижение штурмовых групп ВС РФ за счет высокой интенсивности применения ударных БПЛА, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На Волчанском направлении наши штурмовики продвинулись до 300 метров на трех направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского. Штурмовая группа украинских пограничников (15-го погранотряда) пыталась в очередной раз форсировать реку Волчью. Живая сила противника уничтожена нашей армейской авиацией в районе села Малая Волчья», — уточнил источник.

По заявлению канала, о потерях при попытках пересечения реки Волчья наглядно говорит акция вдов военнослужащих 57-й мотопехотной бригады ВСУ, состоявшаяся в Кропивницком (Кировоград): женщины вышли с баннерами и фотографиями около тысячи солдат этого подразделения. Большинство из них «пропали без вести» (были уничтожены в бойне) еще в 2025 году, пояснили авторы.

«Непреодолимый рубеж смерти», «Тысяча бойцов полегла в Волчьей, а командование продолжает посылать солдат на убой», — пишут пользователи Сети.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На Липцевском направлении штурмовые группы россиян продвинулись до 400 метров на четырех участках в направлении села Веселое, на Великобурлукском — на равную глубину также в четырех локациях; расчеты ТОС нанесли удар по позициям 1-й бригады теробороны в районе села Шевяковка, утверждает источник.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области составили более шести десятков человек за сутки; также уничтожены различные вооружения и техника, пункты управления БПЛА, сообщил «Северный ветер».

«На Купянском направлении без изменений на ЛБС. На Волчанском направлении ВС РФ продолжают продвижение к Веселому», — утверждает Telegram-канал WarGonzo.

Экс-депутат Рады Олег Царев заявил об отсутствии новостей с Купянского направления за минувшие сутки. На Харьковском участке российские войска продвинулись к Веселому из района Нескучного; поражены склады, техника, личный состав ВСУ в Верхней Писаревке, Печенегах и Колодезном, добавил политик.

«Штурмовые группы группировки „Север“ после взятия под контроль населенных пунктов Старица и Графское активно продвигаются на юг, в сторону села Верхняя Писаревка», — заявил военный эксперт полковник в отставке Геннадий Алехин.

Выход к Верхней Писаревке, по его словам, дает российским войскам возможность переправиться на правый берег и развивать наступление в сторону Липцев — там есть мост через Северский Донец, который до сих пор пригоден для передвижения легкой техники.

«Бои продолжаются южнее Графского и Симоновки. Наши разведподразделения ведут боевые действия по направлению к Казачьей Лопани и Золочеву», — добавил Алехин.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

