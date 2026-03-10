В Кремле указали на один аспект разговора Трампа и Путина

В Кремле указали на один аспект разговора Трампа и Путина Песков: Трамп не просил Путина о прекращении огня на Украине

Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным не просил о прекращении огня на Украине до полноценного урегулирования, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые передает РИА Новости, в Вашингтоне зафиксировали позицию Москвы и используют словосочетание «прекращение огня» с правильной коннотацией.

Таких условий не выставлялось. <…> Это уже неоднократно проговаривалось. Хорошо уже понятны все модальности, которые связаны с прекращением огня. Прекрасно всем известна последовательная позиция президента Путина, — заявил он.

Ранее помощник главы РФ Юрий Ушаков заявил, что Трамп в ходе телефонного разговора с Путиным подтвердил стремление Вашингтона к быстрому завершению украинского конфликта. Хозяин Белого дома высказал заинтересованность в прекращении огня и подписании мирного соглашения. Беседа состоялась вечером 9 марта и продолжалась около часа.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проведение выборов на Украине будет возможно только после полного завершения конфликта. Для этого, считает он, необходима не просто временная передышка в боевых действиях, а полное прекращение огня.