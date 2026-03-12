На российском авиазаводе произошло обрушение

На авиазаводе в Иркутске произошло обрушение эстакады, сообщил RT источник в правоохранительных органах. По его информации, инцидент случился во время испытания двигателей одного из самолетов. В результате пострадали несколько сотрудников предприятия.

В свою очередь Telegram-канал «112» уточняет, что в результате инцидента пострадали семь человек, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Предполагается, что эстакада обрушилась из-за сильного порыва воздуха, возникшего при запуске двигателя.

До этого сообщалось, что при обрушении крыши цеха в Тульской области погиб один человек. По имеющейся информации, кровля обрушилась из-за снега и льда. Всего в цеху находились 42 человека, 40 из которых эвакуировались самостоятельно.

Ранее стало известно, что украинские беспилотники атаковали предприятие в Пермском крае. Как утверждает глава региона Дмитрий Махонин, в результате происшествия никто не пострадал.