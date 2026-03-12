Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 12:28

Потерпевших по делу «Крокуса» не устроил приговор пособникам террористов

Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду Фигуранты по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в здании суда. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пожизненному лишению свободы четырех исполнителей теракта — Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидакрами Рачабализоду Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Потерпевших по делу о теракте в «Крокус сити холле» не устроил приговор четырем пособникам террористов, заявил представитель потерпевших Даниэль Готье после оглашения приговора. По его словам, которые приводит ТАСС, речь о фигурантах, которые предоставили исполнителям теракта деньги, машину и квартиру.

Приговором мы не довольны, так как четверым пособникам террористов в ходе судебных прений мы требовали по 25 лет колонии, а им назначили на порядок ниже наказание, — заявил Готье.

Потерпевшие требуют не только увеличить срок заключения, но и ужесточить условия содержания. В частности они хотят, чтобы осужденным предоставили лишь минимальное право на свидания и получение посылок.

Второй Гарнизонный Западный военный суд вынес приговоры террористам и их пособникам днем 12 марта. Большинство из них ожидает пожизненное заключение. Главарь террористов Шамсидин Фаридуни проведет первые 18 лет срока в тюрьме, а оставшееся — в колонии особого режима.

