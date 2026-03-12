Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Гиганты рекламной отрасли обратились в ФАС и РКН по поводу Telegram

АКАР направила запросы в ФАС и Роскомнадзор по поводу запрета рекламы в Telegram

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Представители ведущих организаций рекламного рынка обратились за официальными разъяснениями о законности рекламы в Telegram и на других ресурсах, которые попали под ограничения, сообщили в Ассоциации коммуникационных агентств России. Консолидированный запрос был направлен одновременно в ФАС и Роскомнадзор, передает ТАСС.

Эксперты и юристы ведущих индустриальных организаций <…> обсудили сложившуюся ситуацию и по результатам обсуждения сформировали консолидированный запрос, — сказано в сообщении.

Ранее представители ФАС заявили, что реклама на ресурсах, доступ к которым ограничен Роскомнадзором, запрещена. При этом ответственность за нарушение понесут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил.

Отмечается, что против некоторых российских блогеров уже начали возбуждать административные дела. Одним из них стала блогер Александра Поснова, распространившая рекламу ореховых батончиков на YouTube.

