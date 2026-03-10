ФАС поставила точку в вопросе рекламы в Telegram после блокировки ФАС заявила о запрете рекламы в Telegram при блокировке мессенджера

Реклама будет запрещена в Telegram и WhatsApp в случае их блокировки, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил, объяснили в ведомстве.

В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается, — сказано в сообщении.

Ранее источники, близкие к Кремлю, заявили, что мессенджер Telegram заблокируют в первых числах апреля. Они назвали решение окончательным. Среди причин для блокировки рассматривался рост случаев вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в противоправную деятельность.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов до этого объяснил, что пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами в случае запрета мессенджера. По его словам, все платежи будут абсолютно законными до тех пор, пока платформу не признают экстремистской.

Директор ФСБ Александр Бортников между тем заявил, что служба в настоящее время не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым. Он отметил, что контакты прежде были, однако не дали результата.