Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:38

ФАС поставила точку в вопросе рекламы в Telegram после блокировки

ФАС заявила о запрете рекламы в Telegram при блокировке мессенджера

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Реклама будет запрещена в Telegram и WhatsApp в случае их блокировки, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. Ответственность за нарушение несут не только заказчики рекламы, но и те, кто ее разместил, объяснили в ведомстве.

В случае принятия Роскомнадзором мер по ограничению доступа к информационным ресурсам в соответствии с законодательством, реклама на таких ресурсах запрещается, — сказано в сообщении.

Ранее источники, близкие к Кремлю, заявили, что мессенджер Telegram заблокируют в первых числах апреля. Они назвали решение окончательным. Среди причин для блокировки рассматривался рост случаев вовлечения граждан, включая несовершеннолетних, в противоправную деятельность.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов до этого объяснил, что пользователи с Telegram Premium не будут считаться экстремистами в случае запрета мессенджера. По его словам, все платежи будут абсолютно законными до тех пор, пока платформу не признают экстремистской.

Директор ФСБ Александр Бортников между тем заявил, что служба в настоящее время не ведет никаких переговоров с основателем Telegram Павлом Дуровым. Он отметил, что контакты прежде были, однако не дали результата.

ФАС
реклама
запреты
блокировки
Telegram
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США анонсировали самые интенсивные удары по Ирану
Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.