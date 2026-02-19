Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
19 февраля 2026 в 13:51

«Ничего хорошего»: Бортников резко высказался о переговорах ФСБ с Дуровым

Бортников: ФСБ больше не ведет переговоров с Дуровым о Telegram

Павел Дуров Павел Дуров Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

ФСБ в настоящее время не ведет никаких переговоров с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщил директор службы Александр Бортников в комментарии журналисту Александру Юнашеву. Он отметил, что контакты были ранее, однако не дали результата.

С Дуровым? Сейчас нет. Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению, понимаете?сказал Бортников.

Глава ФСБ также добавил, что Дуров «преследует корыстные интересы». По его словам, именно из-за бизнесмена Telegram сталкивается с множеством правонарушений — от детской преступности до террористических актов и диверсий.

Бортников отметил, что на первый план должна выходить работа, а не шум вокруг темы свободы слова. По его словам, никто эту свободу не ущемляет — речь идет о защите интересов граждан.

Ранее Дуров раскрыл единственно возможный путь построения национального мессенджера: успех приходит только через честную конкуренцию. В качестве образца бизнесмен привел китайский WeChat, который завоевал аудиторию в открытой борьбе с десятками соперников в начале 2010-х годов, включая международные WhatsApp и другие сервисы, работавшие в КНР без ограничений.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов между тем заявил, что надежда на снятие ограничений с Telegram до 1 апреля 2025 года остается. По его словам, для этого руководству мессенджера следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.

Павел Дуров
Telegram
переговоры
ФСБ
Александр Бортников
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведев предупредил о постоянной угрозе войны при соседстве России с НАТО
«За гранью»: Колокольцев рассказал об одной проблеме МВД
Аналитик рассказала, как изменится стоимость недвижимости в марте
Судья удовлетворил одну просьбу представителя Долиной по новому заседанию
Представитель Долиной раскрыл детали дела об угрозах в адрес певицы
Погода в Москве в пятницу, 20 февраля: ждать ли сильного снегопада и холода
Коростелев пошутил, что останется должником порнозвезды Рок после секс-пари
Актер Копейкин рассказал о нескольких расставаниях
Политолог ответил, почему Порошенко постоянно пытается задеть Зеленского
Глава Верховного суда пообещал жестко пресекать любые проявления коррупции
Крыша цеха автозавода рухнула на людей под Липецком
Путин указал на нюанс в правиле «вор должен сидеть в тюрьме»
Звезда кулачных боев сразится с «Шеф-Поваром» на турнире IBA Bare Knuckle
Киркоров готовит возвращение Пугачевой: что будет с Галкиным
Россиянин остался на СВО после потери отца, брата и дяди
Популярный американский рэпер внезапно умер в 25 лет
В Италии могут принять скандальное решение по российским паралимпийцам
Обещал педофилу «поиграть»: за что задержали сына Елизаветы II?
Путин заявил, что в России нехватка судей составляет около 15%
Путин раскрыл, как суды влияют на доверие россиян к власти
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее
Общество

Ванны и душевые больше не в моде: сейчас все выбирают этот вариант — и красивее, и безопаснее

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.