«Ничего хорошего»: Бортников резко высказался о переговорах ФСБ с Дуровым Бортников: ФСБ больше не ведет переговоров с Дуровым о Telegram

ФСБ в настоящее время не ведет никаких переговоров с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, сообщил директор службы Александр Бортников в комментарии журналисту Александру Юнашеву. Он отметил, что контакты были ранее, однако не дали результата.

С Дуровым? Сейчас нет. Мы раньше разговаривали, ни к чему хорошему это не привело, к нашему сожалению, понимаете? — сказал Бортников.

Глава ФСБ также добавил, что Дуров «преследует корыстные интересы». По его словам, именно из-за бизнесмена Telegram сталкивается с множеством правонарушений — от детской преступности до террористических актов и диверсий.

Бортников отметил, что на первый план должна выходить работа, а не шум вокруг темы свободы слова. По его словам, никто эту свободу не ущемляет — речь идет о защите интересов граждан.

Ранее Дуров раскрыл единственно возможный путь построения национального мессенджера: успех приходит только через честную конкуренцию. В качестве образца бизнесмен привел китайский WeChat, который завоевал аудиторию в открытой борьбе с десятками соперников в начале 2010-х годов, включая международные WhatsApp и другие сервисы, работавшие в КНР без ограничений.

Депутат Госдумы Андрей Свинцов между тем заявил, что надежда на снятие ограничений с Telegram до 1 апреля 2025 года остается. По его словам, для этого руководству мессенджера следует открыть юрлицо, хранить персональные данные, уплатить налоги на территории России и заблокировать запрещенный в стране контент.