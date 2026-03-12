«Оставил приятный осадок»: Слуцкая похвалила Гуменника за выступление на ОИ

Российский фигурист Петр Гуменник выступил наравне с лидерами и был конкурентоспособен, заявила NEWS.ru призер Олимпийских игр, многократная чемпионка мира, России и Европы Ирина Слуцкая. При этом она отметила, что нет предела совершенству.

Молодец. Единственное: обидно, что в короткой программе он не прыгнул тройной к четверному. Петр был абсолютно конкурентоспособен — по мне, это был прокат одного из лидеров. Он прекрасно себя показал, прокатался на одном дыхании. Нет предела совершенству, поэтому всегда есть над чем работать. Оставил в сердце приятный осадок и действительно оправдал наши ожидания, — сказала Слуцкая.

Ранее сообщалось, что Гуменник завершил выступление на Олимпийских играх в Милане на шестом месте. По сумме двух программ он набрал 271,21 балла. Россиянин чисто исполнил сложную произвольную программу, в его арсенале были четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер и другие элементы.

До этого итальянский Vogue включил костюм Гуменника в список самых ярких образов Олимпиады-2026. Спортсмен вышел на лед в полупрозрачной блузе с красными цветами и оливковом жилете и получил одобрение 97% читателей издания. В рейтинг также попали фигуристы из Казахстана и США, итальянские и бразильские спортсмены и сборная Гаити.