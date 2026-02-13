Зимняя Олимпиада — 2026
Гуменник попал в топ-15 лучших образов Олимпиады-2026 по версии Vogue

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник попал в топ-15 самых ярких костюмов для короткой программы по версии итальянского журнала Vogue, который запустил голосование на лучший образ Олимпийских игр — 2026 в Милане. Спортсмен выступил в полупрозрачной блузке с пышными рукавами, украшенной красными цветами.

Также на нем был надет жилет оливкового цвета с пуговицами и темные брюки с декоративной шнуровкой по бокам, что добавило образу динамики. Наряд стал отсылкой к актуальному цветочному тренду, замеченному на недавних модных показах. Образ Гуменника понравился 97% опрошенных читателей издания.

Также в число номинантов на лучший образ ОИ-2026 вошли фигуристы Михаил Шайдоров (Казахстан), Мэдисон Чок и Эван Бейтс (США), скелетонистка Валентина Маргальо (Италия), конькобежки Франческа Лоллобриджида (Италия) и Эрин Джексон (США), горнолыжник Лукас Браатен (Бразилия) и вся олимпийская сборная Гаити.

Ранее Гуменник признался, что хочет отдохнуть в Италии после завершения соревнований. Спортсмен рассказал, что собирается покинуть страну 23 февраля, обратный билет уже у него на руках. Фигурист предположил, что может отправиться в горы.

До этого россиянин рассказал, что в олимпийской деревне ему не хватает привычных уходовых средств и фена для своей «шевелюры». По словам Гуменника, спортсмену без длинных волос в таких условиях было бы гораздо проще.

