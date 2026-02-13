Зимняя Олимпиада — 2026
13 февраля 2026

«Наслажусь жизнью»: Гуменник не торопится покидать Италию

Фигурист Гуменник решил задержаться в Италии после Олимпиады ради отдыха

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник, которому предстоит выступить с произвольной программой на Олимпиаде в Милане 13 февраля, признался, что хочет отдохнуть в Италии после завершения соревнований. В беседе со Sport24 спортсмен рассказал, что собирается покинуть страну 23 февраля, обратный билет уже у него на руках.

Видимо, организаторы понадеялись, что я еще буду выступать на показательных. Ну или просто посмотрю на другие виды спорта. Может быть, я сам поеду в горы, покатаюсь, спокойно наслажусь олимпийской жизнью без нервов, — сказал Гуменник.

Выходной день перед выступлением фигурист посвятил необычному занятию — сборке гигантского пазла с логотипами Coca-Cola. Головоломка состояла из 20 надписей, набранных разными шрифтами. Мозаика оказалась настолько большой, что заняла целый стол, поделился спортсмен.

Ранее известный хореограф и призер Олимпиады Илья Авербух заявил, что Гуменник сможет побороться за место в первой пятерке на ОИ-2026. Он отметил, что в данное время несколько участников находятся в зоне одного-двух баллов.

