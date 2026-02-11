Зимняя Олимпиада — 2026
Авербух оценил шансы Гуменника на Олимпиаде — 2026

Авербух: Гуменник сможет попасть в топ-5 на Олимпиаде — 2026

Петр Гуменник Петр Гуменник Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press
Российский фигурист Петр Гуменник сможет побороться за место в первой пятерке на Олимпиаде — 2026, заявил KP.RU призер Олимпиады и известный хореограф Илья Авербух. Он отметил, что сейчас несколько участников находятся в зоне одного–двух баллов.

Поэтому я думаю, что ему абсолютно под силу подняться до пятого–шестого места и попасть в топ-5, топ-6 на Олимпиаде. Конечно, если бы Петр откатался абсолютно безошибочно, то, наверное, он бы сейчас катался в сильнейшей разминке, — рассказал Авербух.

Хореограф подчеркнул, что Гуменник хорошо проявил себя в короткой программе. По его словам, сейчас фигурист находится на 12 месте, однако результаты могут смениться после следующих этапов.

Ранее сообщалось, что Гуменник заявил пять четверных прыжков на произвольную программу Олимпиады — 2026. Россиянин планирует исполнить четверной флип, четверной лутц, четверной риттбергер, четверной сальхов в каскаде с тройным тулупом, каскад четверной сальхов — двойной аксель — двойной аксель, тройной лутц в каскаде с тройным риттбергером.

