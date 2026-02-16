Ушел из жизни бывший тренер Авербуха и Жулина Тренер по фигурному катанию Геннадий Аккерман скончался на 72-м году жизни

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Геннадий Аккерман скончался на 72-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России. Причина смерти не раскрывается. Прощание с ним состоится 19 февраля в Свято-Троицком Измайловском соборе Санкт-Петербурга.

На 72-м году жизни скоропостижно скончался один из лучших тренеров по танцам на льду, специалист мирового уровня Аккерман Геннадий Германович, — говорится в сообщении.

В федерации отметили, что среди фигуристов и коллег тренер заработал репутацию классного специалиста, настоящего «технаря» в танцах на льду. Он работал с серебряным призером Олимпийских игр 1994 года Александром Жулиным, обладателем серебра Игр-2002 Ильей Авербухом, а также с Мариной Анисиной и многими другими. В последние годы Аккерман трудился в Санкт-Петербурге, помогая фигуристам и тренерам.

