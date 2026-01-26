Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
26 января 2026 в 17:53

Вице-чемпион ОИ пожаловался на отсутствие олимпийской пенсии

Тренер Жулин предложил ввести пенсии для серебряных и бронзовых призеров ОИ

Александр Жулин Александр Жулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Знаменитый российский фигурист и тренер Александр Жулин в беседе с Sport24 рассказал об отсутствии у него государственной олимпийской пенсии. По его мнению, правительству следовало бы поддержать вице-чемпионов ОИ, которым соответствующие выплаты не предусмотрены.

Жулин, будучи серебряным и бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира и Европы, отметил, что размер стипендии для чемпионов составляет примерно 80 тыс. рублей. По его словам, ему как призеру подобные выплаты не положены.

На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призеров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать, — сказал спортсмен.

Конкретизируя свою инициативу, Жулин предложил установить для серебряных призеров выплату в размере 40 тыс. рублей, а для бронзовых — 20 тыс. рублей в месяц. По его мнению, это стало бы существенным подспорьем для любого спортсмена, добившегося успеха на главных мировых соревнованиях.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт заявил, что российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику следует слушать тренеров и спокойно делать то, что они умеют. Он отметил, что ОИ являются турниром, где на первый план выходит борьба нервов.

Россия
Александр Жулин
пенсии
спортсмены
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы дата и место похорон Вероники Ганич
Мужчина отрезал язык возлюбленной, а после сам сдался полиции
Полиция арестовала пастора, который 10 лет насиловал прихожанок
Дачникам рассказали, что не стоит делать с деревьями зимой
Дикий холод сковал Москву. Когда потеплеет, чего ждать в феврале и марте
Выпускники МХАТ не захотели видеть во главе школы-студии мужа Собчак
Политолог раскрыл, кто пытается разжечь гражданский конфликт в США
Машина скорой помощи в российском регионе стала целью ВСУ
Объявлены сроки нового этапа переговоров России, США и Украины
В Донбассе ограбили церковь
Рютте признал зависимость Евросоюза от США в ключевом вопросе
«Будем надеяться на здравомыслие»: депутат о запрете ЕС на импорт газа РФ
Члены Евросоюза отправились в суд из-за запрета российского газа
Генсек НАТО объявил об окончании эпохи американской опеки над Европой
Онищенко оценил шансы создания вакцины против опасного вируса из Индии
Сына утопила, а дочь хотела забить камнем: в чем обвиняют Александру Шалину
Названа главная опасность переданных ВСУ французских дронов Rodeur
«Жизнь моя сложилась бестолково»: Волочкова со сцены рассказала о мужчинах
В Госдуме ответили на вопрос о новых налогах для самозанятых
Ребенок пострадал из-за взрыва «газовой бомбы на колесах»
Дальше
Самое популярное
Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной
Общество

Обычные щи больше не варю. Моя версия с кислой капустой и грудинкой — наваристая, с дымком и сметаной

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час
Общество

Беру картошку, куриное филе и сметану — запекаю слоями под сыром. Сытный ужин для всей семьи за час

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно
Общество

Творог, яблоки и корица — запекаю в духовке душистую шарлотку-перевертыш. Просто, сытно и безумно ароматно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.