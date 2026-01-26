Вице-чемпион ОИ пожаловался на отсутствие олимпийской пенсии

Знаменитый российский фигурист и тренер Александр Жулин в беседе с Sport24 рассказал об отсутствии у него государственной олимпийской пенсии. По его мнению, правительству следовало бы поддержать вице-чемпионов ОИ, которым соответствующие выплаты не предусмотрены.

Жулин, будучи серебряным и бронзовым призером Олимпиад, чемпионом мира и Европы, отметил, что размер стипендии для чемпионов составляет примерно 80 тыс. рублей. По его словам, ему как призеру подобные выплаты не положены.

На мой взгляд, стоило бы распространить эти выплаты и на призеров тоже. В масштабах России и бывшего Советского Союза их не так много, так что можно поддержать, — сказал спортсмен.

Конкретизируя свою инициативу, Жулин предложил установить для серебряных призеров выплату в размере 40 тыс. рублей, а для бронзовых — 20 тыс. рублей в месяц. По его мнению, это стало бы существенным подспорьем для любого спортсмена, добившегося успеха на главных мировых соревнованиях.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Александр Энберт заявил, что российским фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику следует слушать тренеров и спокойно делать то, что они умеют. Он отметил, что ОИ являются турниром, где на первый план выходит борьба нервов.