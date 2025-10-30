Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 октября 2025 в 17:58

Раскрыто, какой совет Жулин дал Валиевой после решения суда в Швейцарии

Жулин посоветовал Валиевой стиснуть зубы и доказать звание лучшей фигуристки

Александр Жулин Александр Жулин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской спортсменке Камиле Валиевой стоит стиснуть зубы и попробовать доказать звание лучшей фигуристки на планете, заявил ТАСС тренер Александр Жулин. Он задался вопросом, чего ждать от ситуации, когда у РФ хотят изъять миллиарды долларов с замороженных счетов. Жулин подчеркнул, что Запад объединился против России и Валиевой.

Я бы сейчас пожелал Камиле стиснуть зубы, попытаться доказать, что она по-прежнему является лучшей фигуристкой планеты, и не обращать внимания на решения суда, — сказал собеседник агентства.

Так Жулин прокомментировал решение Федерального суда Швейцарии от 30 октября. Инстанция отклонила ходатайство о пересмотре решения Спортивного арбитражного суда по делу о допинге против Валиевой. Ее дисквалифицировали 29 января 2024 года.

Ранее стало известно, что Федеральный суд Швейцарии обязал Валиеву выплатить 2,3 млн рублей компенсации за рассмотрение допингового дела. Фигуристка должна будет отдать эту сумму Международному союзу конькобежцев (ISU) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA).

Александр Жулин
Камила Валиева
фигуристы
суды
