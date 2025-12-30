Валиеву назвали величайшей фигуристкой

Итальянский фигурист Кори Чирчелли высоко оценил талант российской спортсменки Камилы Валиевой, назвав ее величайшей фигуристкой в истории женского одиночного катания, сообщает Sport24. По его словам, он давно следит за карьерой коллеги, начиная с юниорского этапа.

Чирчелли восхитился сложными прыжками Валиевой и счел ее настоящей звездой фигурного катания. Спортсмен вспомнил личную встречу с коллегой в Куршевеле, когда ей было 13 лет, и рассказал, что изучал технику выполнения четверных прыжков, наблюдая за ней.

25 декабря, Валиева получила возможность вернуться к соревнованиям после истечения срока четырехлетней дисквалификации, связанной с нарушением антидопинговых правил. В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву, которая в составе российской команды завоевала золото на Олимпийских играх в Пекине в командных соревнованиях. Суд отстранил ее от участия в соревнованиях на четыре года, аннулировав результаты, показанные с 25 декабря 2021 года.

Ранее серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух объяснил, почему Валиева не выступает на шоу «Аллилуйя любви». По его словам, фигуристка бережет силы для возвращения в большой спорт. Также он отметил, что отсутствие побед в начале не будет катастрофой.