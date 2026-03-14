Названо колличество оставшихся выходных в России в этом году Россиянам осталось отдохнуть 89 дней с учетом праздников в 2026 году

Россиянам в 2026 году предстоит отдохнуть еще 89 дней с учетом праздников, сообщил РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. По словам эксперта, всего осталось 204 рабочих дня.

На данный момент, с учетом прошедших, осталось еще 204 рабочих дня и 89 выходных, — заявил Южалин.

Ранее доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что следующие новогодние каникулы могут продлиться 11 дней. По его словам, отдых начнется с 31 декабря 2026 года (выпадает на четверг) и продлится по воскресенье, 10 января 2027 года включительно. Такие сроки будут возможны при условии, что правительство утвердит стандартный график переносов праздничных дней.

Кроме того, следующие трехдневные выходные ожидают граждан в мае и июне 2026 года, заявил доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Благодаря государственным праздникам в 2026 году запланировано несколько периодов мини-каникул.