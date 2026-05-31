1 июня — День защиты детей и Всемирный день родителей: история и суть даты

1 июня — День защиты детей и Всемирный день родителей: история и суть даты

1 июня — День защиты детей и Всемирный день родителей: история и суть даты

Каждый год 1 июня в календаре отмечены сразу две значимые даты — Международный день защиты детей и Всемирный день родителей. Эти праздники напоминают нам о простой, но главной истине: основа жизни — это забота о близких, любовь к ним и чувство ответственности.

Корни этих праздников уходят в прошлый век. Именно тогда мировое сообщество на законодательном уровне всерьез задумалось о том, что права детей необходимо отстаивать, а семью укреплять как главную опору общества. В этом материале мы расскажем об истории и главном смысле Дня защиты детей и Всемирного дня родителей, а также объясним, почему помнить о них важно не только в первый день лета.

Международный день защиты детей — история и суть праздника

Казалось бы, идея этого дня — прописная истина. Однако очевидные вещи порой требуют многократного повторения. Праздник призван напомнить: детство — это уникальный этап, когда ребенок особенно нуждается в чутком и бережном отношении. Только так можно вырастить уверенную в себе, смелую личность, способную дарить миру новое и доброе. Маленькие дети очень ранимы перед лицом внешних угроз, поэтому взрослые обязаны окружить их любовью, заботой и надежной защитой.

История учреждения Дня защиты детей

Мысль о создании такого дня возникла в середине XX века. Человечество наконец обратило внимание на то, как сильно страдают дети во время мировых конфликтов — от голода, нищеты и чудовищной несправедливости. Ровно 76 лет назад в Париже прозвучал призыв защищать права несовершеннолетних. А спустя год этот праздник отметили впервые.

К сожалению, времена, когда дети становились жертвами взрослых разборок, не ушли в прошлое. Более того, порой они сами оказывались втянуты в вооруженные столкновения. Например, во время гражданской войны в Анголе (1975–2002) юные бойцы сражались наравне со взрослыми.

Согласно данным ООН за 2017 год, все семь стран, где детей использовали в государственных армиях или вооруженных группировках, находились в Африке. Это Центральноафриканская Республика, Демократическая Республика Конго, Мали, Нигерия, Сомали, Южный Судан и Судан.

1 июня — День защиты детей Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

К вербовке детей подталкивает несколько факторов:

Экономическая выгода.

Неокрепшая психика легко адаптируется к жестокости.

Высокая внушаемость заставляет детей тянуться за ложными авторитетами (жажда мести, ложное чувство «взрослости», армейский престиж), что поднимает их статус в глазах сверстников.

Особенно остро эта проблема стоит в африканских горячих точках, где лидеры повстанцев и правительственных сил систематически делают детей солдатами. Например, в Бурунди малышей с восьми лет используют как шпионов. В Анголе юные бойцы служили и в государственной армии, и в отрядах УНИТА (Национальный союз за полную независимость Анголы). По правительственным оценкам, в 2003 году 10% вооруженных боевиков были младше 18 лет. В марте 2004-го, почти через два года после окончания гражданской войны (апрель 2002-го), в стране еще предстояло демобилизовать около 16 тысяч детей.

В Центральноафриканской Республике в период с 2012 по 2015 год через вооруженные группы прошло 10 тысяч несовершеннолетних. Бывший президент Демократической Республики Конго Лоран Кабила начиная с 1996 года активно использовал детей в военных целях. В ходе обоих гражданских конфликтов все противоборствующие стороны либо вербовали, либо принудительно призывали их на службу.

Чаще всего детей зачисляют в отряды насильно, но бывает и добровольное согласие. Порой армия становится для ребенка единственным шансом получить еду, чистую воду, одежду и медицинскую помощь.

Идея Международного дня защиты детей — это призыв бороться с такими и другими жестокими и несправедливыми практиками в отношении несовершеннолетних. Праздник напоминает нам о том, через какой важный период проходит каждый человек, становясь взрослым, и о его неотъемлемых правах: на жизнь, здоровье, образование, отдых и защиту от насилия.

1 июня — День защиты детей и Всемирный день родителей Фото: Shutterstock/FOTODOM

В этот день по всему миру проходят благотворительные акции, культурные события, фестивали и кампании в защиту детских прав.

Пусть 1 июня станет для вас не только поводом для веселья, но и днем размышлений: что именно каждый из нас способен сделать, чтобы детство каждого ребенка было по-настоящему счастливым и безопасным.

Всемирный день родителей — история и идея праздника

История этой даты началась 14 лет назад, когда Генеральная Ассамблея ООН учредила новый праздник. Его главная идея — показать обществу, насколько важен вклад тех, кто решается подарить миру новую жизнь, в формирование маленькой личности.

Быть родителем — непростой, полный сомнений и кризисов этап. И тем не менее миллионы людей каждый день совершают этот изнурительный труд, чтобы вырастить достойного человека. Еще до зачатия ребенка стоит помнить: именно в семье закладываются основные психологические установки и базовые представления об устройстве мира, которые останутся с человеком на всю жизнь.

Всемирный день родителей — это прекрасный повод сказать спасибо тем, кто нас воспитывал, заботился о нас, верил в нас и поддерживал даже в самые трудные минуты. А еще — повод задуматься о том, с какими ежедневными вызовами сталкиваются матери и отцы, какие ресурсы им нужны для комфортного воспитания ребенка и как мы все можем сделать родительство не просто обязанностью, а чем-то большим.

За каждым счастливым взрослым стоят любовь и жертвы его проводников по жизни. Этот праздник заслуживает не только теплых слов, но и реальных дел — поддержки со стороны общества, государства, друзей и коллег. Важно помнить: даже самые опытные родители порой сталкиваются с трудностями, которые невозможно преодолеть в одиночку.

Ранее мы рассказали, как бороться с колорадским жуком.