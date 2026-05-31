Озвучены масштабы разрушений после атаки ВСУ на Ростовскую область ВСУ повредили 17 домов, три магазина и аптеку в Ростовской области

В результате атаки ВСУ на поселок Матвеев Курган в Ростовской области повреждены 17 домовладений, автомобиль, три магазина и аптека, сообщила глава администрации Матвеево-Курганского района Дина Алборова в Telegram-канале. Энергоснабжение поселка восстановят в ближайшие полчаса.

Предварительные данные об ущербе. Пострадало: 17 домовладений, один автомобиль, три магазина, одна аптека. Энергоснабжение будет восстановлено в течение 30 минут, — говорится в сообщении.

Ранее она заявила о введении режима ЧС в поселке Матвеев Курган. Ночью 31 мая после массированной атаки украинских БПЛА там загорелась нефтебаза, пострадавших нет. Алборова уточнила, что с огнем борются более сотни специалистов, полностью ликвидировать возгорание пока не выходит.

Кроме того, глава администрации Матвеево-Курганского района сообщила, что площадь возгорания на нефтебазе в поселке Матвеев Курган, атакованной ВСУ минувшей ночью, достигла 3600 квадратных метров. В данный момент специалисты делают все, чтобы минимизировать последствия пожара.