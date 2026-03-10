Названы даты следующих длинных выходных после 8 Марта

Следующие трехдневные выходные ожидают граждан в мае и июне 2026 года, заявил РИА Новости доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Благодаря государственным праздникам в 2026 году запланировано несколько периодов мини-каникул.

В мае россиян ожидают сразу два таких периода, приуроченных к Празднику весны и труда и Дню Победы. Кроме того, один выходной день будет добавлен к отдыху в июне в связи с празднованием Дня России.

После 9 марта 2026 года нас ждет еще три периода выходных по три дня: с 1 по 3 мая, с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня, — сказал Балынин.

Ранее сообщалось, что короткая четырехдневная рабочая неделя ждет россиян в июне с 8-го по 11-е число. Как пояснил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, эти дни стоят в календаре перед длинными выходными в честь Дня России.

До этого Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем и закрепить это в Трудовом кодексе. Депутат напомнил, что в 2019 и 2020 годах этот день был рабочим, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям, уточнил он.