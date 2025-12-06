ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
06 декабря 2025 в 09:51

Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Последний день в году должен стать нерабочим на постоянной основе, предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что 31 декабря нормальная работа практически невозможна, и считает правильным закрепить этот день как выходной в Трудовом кодексе, передает ТАСС.

Считаю, что правильно было бы закрепить раз и навсегда 31 декабря в Трудовом кодексе как выходной день, — прокомментировал депутат.

Нилов подчеркнул, что в 2025 году, как и в последние годы, правительство России вновь перенесет один из выходных дней на 31 декабря. Однако он отметил, что это не всегда было так, и предложил внести поправки в Трудовой кодекс.

Депутат напомнил, что в 2019 и 2020 годах 31 декабря не было выходным днем, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям.

Нилов выдвинул два предложения для решения вопроса: либо сделать 31 декабря нерабочим днем вместо 8 января, либо ввести обязательное перенесение одного из нерабочих дней на 31 декабря. Однако правительство решило, что может воспользоваться своим правом на перенос выходных дней без внесения изменений в Трудовой кодекс.

Ранее Нилов сообщил, что предстоящей зимой россияне будут работать всего 56 дней из 90. Это наименьший показатель более чем за 20 лет. Причина — продолжительные выходные во время новогодних праздников, которые впервые за много лет продлятся с 1 по 11 января включительно.

новогодние праздники
Ярослав Нилов
Госдума
выходные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Автомобиль врезался в толпу людей на рождественской ярмарке
В Роскомнадзоре высказались о разблокировке Roblox
ВСУ пытались атаковать Ленобласть ночью с помощью пяти БПЛА
Стало известно, почему мужчины плохо фотографируют женщин
Домовые чаты начали «прописываться» в MAX
Продюсер ответил, как повлияет публичное заявление Долиной на ее карьеру
На Западе заявили, что кризис на Украине перешел в решающую фазу
Сырский ответил, может ли Киев противостоять России без поддержки США
Добрые, умные и семейные? Чем опасен знак Петуха по восточному гороскопу
«Держит за дебилов»: жертвам «эффекта Долиной» дали слово
Певцов рассказал, в каком случае артисты могут вернуться в Россию
Курской области перечислили более 220 млрд рублей
Жителям сразу шести регионов Украины понадобились генераторы
Россиян предупредили о возможных отменах авиарейсов 31 декабря
Устроивший взрыв на рынке националист пожаловался на условия в колонии
Малков раскрыл последствия атаки ВСУ на Рязанскую область
История с подростками-пытателями попала в поле зрения Бастрыкина
Уиткофф анонсировал очередной раунд переговоров с Украиной
Раскрыто, как изменились ставки по вкладам в декабре
Вкусно и быстро: топ-8 рецептов брускетты на любые случаи жизни
Дальше
Самое популярное
Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром
Семья и жизнь

Простой рецепт сочного мяса по-французски с сыром

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день
Семья и жизнь

Еврейская закуска — универсальный рецепт для праздника и на каждый день

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски
Семья и жизнь

Рецепт пышного омлета «Пуляр» на сковороде: готовим яйца по-французски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.