Нилов предложил навсегда сделать 31 декабря выходным днем

Последний день в году должен стать нерабочим на постоянной основе, предложил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он отметил, что 31 декабря нормальная работа практически невозможна, и считает правильным закрепить этот день как выходной в Трудовом кодексе, передает ТАСС.

Считаю, что правильно было бы закрепить раз и навсегда 31 декабря в Трудовом кодексе как выходной день, — прокомментировал депутат.

Нилов подчеркнул, что в 2025 году, как и в последние годы, правительство России вновь перенесет один из выходных дней на 31 декабря. Однако он отметил, что это не всегда было так, и предложил внести поправки в Трудовой кодекс.

Депутат напомнил, что в 2019 и 2020 годах 31 декабря не было выходным днем, что создавало «предновогоднюю календарную вакханалию». В последующие годы ситуация улучшилась благодаря правительственным решениям.

Нилов выдвинул два предложения для решения вопроса: либо сделать 31 декабря нерабочим днем вместо 8 января, либо ввести обязательное перенесение одного из нерабочих дней на 31 декабря. Однако правительство решило, что может воспользоваться своим правом на перенос выходных дней без внесения изменений в Трудовой кодекс.

Ранее Нилов сообщил, что предстоящей зимой россияне будут работать всего 56 дней из 90. Это наименьший показатель более чем за 20 лет. Причина — продолжительные выходные во время новогодних праздников, которые впервые за много лет продлятся с 1 по 11 января включительно.