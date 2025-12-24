Новый год-2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 08:34

Опрос показал, сколько россиян планируют работать в новогодние праздники

Не менее 33,1% россиян планируют работать в новогодние праздники

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Не менее 33,1% россиян планируют работать в новогодние праздники, сообщил ТАСС со ссылкой на результаты исследования. При этом 24,3% респондентов будут подрабатывать в некоторые дни.

Кроме того, 37,6% россиян будут отдыхать в праздничные дни. Также, по данным опроса, 48,9% респондентов на время длинных выходных хотят уложиться в бюджет в 10–50 тыс. рублей, а 7,1% опрошенных — 50–100 тыс. рублей.

В то же время 61,9% граждан РФ считают январь затратным месяцем из-за расходов на подарки и застолье. 13,3% опрошенных называют его так из-за новогодних распродаж. 24,8% респондентов не выделяют январь как особенный месяц в плане расходов.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что российские власти приняли меры по стабилизации цен на продукты в преддверии новогодних праздников. До этого стало известно, что в преддверии новогодних праздников часть продуктов в магазинах стала доступнее по цене, несмотря на общий рост инфляции. Из 25 ключевых позиций в продуктовой корзине за прошедший год снизилась стоимость 16 наименований.

Россия
опросы
новогодние праздники
россияне
