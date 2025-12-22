Перед Новым годом в России подешевела часть продуктовой корзины

Часть продуктовой корзины россиян заметно подешевела в преддверии Нового года, несмотря на сохраняющуюся инфляцию, сообщают «Известия». Из 25 основных позиций продуктовой корзины за год подешевели 16 наименований, включая сливочное масло, яйца, картофель, мандарины, сахар, крупы и помидоры.

К середине декабря минимальная розничная цена на сливочное масло в магазинах снизилась на 24% и составила 748 рублей за килограмм. Эксперты связывают эту динамику с ростом производства молока, а также усилением конкуренции между производителями сливочного масла.

Существенное снижение цен также зафиксировано на куриные яйца — на 17,7–22%, картофель — на 24–27% и мандарины — на 15–25%. Стоимость сахара и круп уменьшилась в среднем на 3–5%, а помидоры подешевели примерно на 16%.

Ранее сообщалось, что цены на ряд моделей iPhone упали в России на 18–23%. В частности, средняя стоимость относительно нового iPhone 16 составила 88 тыс. рублей. Отмечается, что цена на iPhone 16 Pro снизилась на 18%, а на iPhone 14 — 23%. При этом больше всего подешевели старые модели смартфона: iPhone 12 Pro (на 29%), XR (на 31%), iPhone 12 (на 31%) и 11 (на 31%). В то же время Apple остается самым популярным телефоном по показателю продаж.