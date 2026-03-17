17 марта 2026 в 08:47

Рабочий погиб прямо на глазах у напарника

Рабочий умер в резервуаре на месторождении в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Рабочий скончался на Ярактинском нефтегазоконденсатном месторождении в Усть-Кутском районе, сообщает Telegram-канал Babr Mash. Мужчина чистил один из резервуаров, когда внезапно потерял сознание и упал внутрь емкости.

От полученных травм сотрудник скончался на месте. Во время происшествия пострадал еще один сотрудник предприятия, который бросился на помощь коллеге и попытался самостоятельно достать его. Мужчина был оперативно госпитализирован, и, по последним данным, его жизни сейчас ничего не угрожает. Следователи уже возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности.

До этого двое рабочих упали в шахту лифта с высоты 27-го этажа. Инцидент произошел в строящемся доме в Нижнем Новгороде. Отмечается, что мужчины рухнули на бетонное основание шахты и сразу скончались от полученных травм.

Ранее на Камчатке рабочий умер из-за тяжелых травм после случайного падения с седьмого этажа строящегося дома. В регионе организовали проверку для выяснения обстоятельств произошедшего. Известно, что мужчина упал, работая в строительной люльке.

