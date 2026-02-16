Зимняя Олимпиада — 2026
Рабочий сорвался с высоты седьмого этажа и умер

На Камчатке мужчина умер после падения с седьмого этажа строящегося дома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На Камчатке рабочий умер из-за тяжелых травм после случайного падения с седьмого этажа строящегося дома, сообщила пресс-служба прокуратуры края в своем Telegram-канале. В регионе организовали проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. Известно, что мужчина упал, работая в строительной люльке.

Елизовская городская прокуратура организовала проверку по факту травмирования рабочего при падении с седьмого этажа строящегося дома в п. Пионерский, — говорится в сообщении.

Ранее прокуратура Саратова начала проверку после падения ребенка в припорошенный снегом канализационный люк. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний получил травмы.

До этого в московском жилом комплексе «Новое Внуково» лифт с женщиной и полуторагодовалым ребенком сорвался с 10-го этажа. Пострадавшая поднималась домой после прогулки, когда кабина резко дернулась, пролетела два этажа, а затем медленно поползла вниз.

В начале февраля в Москве обрушился лифт в жилом доме на улице Новолесной. Кабина упала с высоты девятого этажа, по предварительным данным, из-за технической неисправности. В момент инцидента людей внутри не оказалось.

Россия
Камчатка
рабочие
смерти
падения
