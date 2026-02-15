Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка

Двухметровый колодец чуть не стал могилой для ребенка В Саратове ребенок получил травмы после падения в припорошенный снегом люк

Прокуратура Саратова начала проверку после падения ребенка в припорошенный снегом канализационный люк, сообщает прокуратура региона. В ведомстве уточнили, что несовершеннолетний получил травмы.

14 февраля 2026 года на пересечении улиц Ульяновская и Вольская в Саратове ребенок получил травмы в результате падения в канализационный люк, — рассказали в ведомстве.

Как пишет Telegram-канал «Саратов +», 11-летнего ребенка получилось достать самостоятельно. В результате падения он получил ушибы и ссадины спины, копчика, колен, а также сильно испугался. По предварительной информации, глубина люка составляла 2-2,5 метра.

Ранее семилетний ребенок провалился в колодец возле дома № 6 на Олимпийском бульваре в Воронеже. По словам дедушки ребенка, он сопровождал внука в школу, мальчик шагнул на присыпанный снегом люк и упал. Родственник пострадавшего уверял, что жители неоднократно обращались в Росводоканал с жалобами на открытые люки.