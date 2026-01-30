Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 19:59

В Воронеже семилетний ребенок провалился в люк по дороге в школу

Семилетний ребенок провалился в люк возле дома № 6 на Олимпийском бульваре в Воронеже, сообщают «Вести Воронеж». По словам дедушки ребенка, он сопровождал внука в школу. Мальчик шагнул на присыпанный снегом люк и упал.

Как утверждает дедушка, ребенок не получил травм. Местный житель уверяет, что жители неоднократно обращались в Росводоканал с жалобами на открытые люки.

Он испугался и промок. Его ботинок остался в колодце, — сообщил собеседник.

Произошедшим уже заинтересовался Следственный комитет. В ведомстве подтвердили проведение доследственной проверки. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Ранее в Нязепетровске Челябинской области 28 января произошла трагическая гибель ребенка. Девятилетний мальчик провалился в незакрытый колодец с водой и утонул. По поручению губернатора на место выехала комиссия регионального Министерства ЖКХ. Предварительно, колодец не был оборудован крышкой, а лишь прикрыт линолеумом, который скрыло под снегом. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

