13 февраля 2026 в 17:50

Двое мальчиков проникли на парковку и провалились в колодец

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Двое несовершеннолетних провалились в колодец на территории паркинга в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, речь идет о мальчиках 9 и 10 лет. В результате один из них потерял сознание.

Как уточнил канал, дети проникли на паркинг возле одного из домов на улице Главмосстроя в районе Солнцево. Предполагается, что они провалились в колодец, поскольку тот не был прикрыт люком.

Очевидцы произошедшего вызвали скорую помощь, и прибывшие на вызов медики достали мальчиков. Второй ребенок, который находился в сознании, получил травмы. Врачи запросили реанимацию.

Ранее в Санкт-Петербурге дворник сорвался с крыши и зацепился за линии электропередачи. Мужчина оказался на высоте пятиэтажного дома без шансов спастись самостоятельно.

До этого в Воронеже семилетний ребенок провалился в люк. По словам дедушки мальчика, он сопровождал внука в школу. Несовершеннолетний шагнул на присыпанный снегом люк и упал. При этом ребенок не получил травм. Мужчина уверяет, что жители неоднократно обращались в Росводоканал с жалобами на открытые люки.

Москва
дети
несовершеннолетние
колодцы
падения
пострадавшие
спасатели
