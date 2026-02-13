Падение детей в колодец на парковке в Москве попало на видео

Камеры видеонаблюдения зафиксировали падение двух мальчиков в колодец на территории паркинга на западе Москвы. Как заявили в пресс-службе столичной прокуратуры, дети забрались на крышу нежилого здания и упали. Инцидент произошел на улице Главмосстроя в районе Солнцево.

Двое мальчиков 2016 года рождения забрались на крышу нежилого строения и упали с высоты. Малолетние госпитализированы, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что один из мальчиков в результате падения потерял сознание. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие на место ЧП медики достали детей и запросили реанимацию. Предварительно, школьники провалились в колодец, поскольку тот не был прикрыт люком.

