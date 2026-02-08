Зимняя Олимпиада — 2026
В Приморье школьник погиб, провалившись на озере под лед

МЧС: 11-летний мальчик провалился под лед и утонул близ Яковлевки в Приморье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Приморском крае на озере в Яковлевском округе под лед провалился 11-летний мальчик, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС в мессенджере MAX. ЧП произошло на местном водоеме, который жители называют «Байкал».

По предварительным данным, ребенок оказался в воде, гуляя по непрочному льду. Первыми нашли утонувшего ребенка в месте провала местные жители. Они и вытащили тело. На место незамедлительно выехали спасатели.

В районе села Яковлевка Яковлевского округа на озере «Байкал» 11-летний мальчик провалился под лед. Тело утонувшего ребенка обнаружили жители села в месте провала, — говорится в публикации ведомства.

Ранее сообщалось, что мужчина трижды провалился под лед на реке Неве в Санкт-Петербурге, после чего был спасен очевидцами. Инцидент произошел 7 февраля в районе стрелки Васильевского острова, когда пострадавший наступил в полынью с битым льдом, а затем еще дважды погрузился в воду.

Позже стало известно, что в реке Десна в Брянске обнаружено тело одного из двух мальчиков, провалившихся под лед три недели назад. Как сообщило региональное управление Следственного комитета России, для установления всех обстоятельств трагедии назначены судебные экспертизы.

