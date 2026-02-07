Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 19:57

Петербуржец трижды провалился под лед на Неве и выжил

Прохожие спасли трижды провалившегося под лед петербуржца

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчина трижды провалился под лед на реке Неве в Санкт-Петербурге, после чего был спасен очевидцами, передает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб». Инцидент произошел 7 февраля в районе стрелки Васильевского острова, когда пострадавший наступил в полынью с битым льдом, а затем еще дважды погрузился в воду.

Свидетели происшествия незамедлительно оказали помощь, вызволив петербуржца из ледяной воды. После этого на место прибыли сотрудники полиции для установления всех обстоятельств случившегося.

Ранее пресс-служба Минобрнауки Дагестана сообщила, что ученик второго класса спас своего сверстника, который провалился под лед озера Ак-Гель во время игры. По информации ведомства, один из мальчиков упал в холодную воду, а второй, участвующий в проекте для младшеклассников «Орлята России», вытащил его на берег.

Кроме того, прокуратура Брянской области сообщила о происшествии с двумя несовершеннолетними, провалившимися под лед на реке Десне. Инцидент произошел днем в Бежицком районе города, возле жилого комплекса в микрорайоне Московский, где дети катались на тюбингах по берегу реки.

Санкт-Петербург
Нева
лед
спасения
