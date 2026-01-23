Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 января 2026 в 15:42

Второклассник спас сверстника, провалившегося под лед в Дагестане

Второклассник вытащил из озера Ак-Гель сверстника, который провалился под лед

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Второклассник вытащил из озера Ак-Гель сверстника, который провалился под лед, сообщила пресс-служба Минобрнауки Дагестана в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что во время игры один из мальчиков упал в холодную воду. Там добавили, что спасший его школьник участвует в проекте для младшеклассников «Орлята России».

Муаз помог тонущему сверстнику выбраться из полыньи и вытащил его на берег, предотвратив трагедию, — говорится в сообщении.

Ранее двое несовершеннолетних провалились под лед на реке Десна в Брянске. Инцидент произошел днем в Бежицком районе города рядом с жилым комплексом в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбингах-«ватрушках» на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

До этого несколько жителей Приморского края вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить, однако в результате под воду ушли сразу три автомобиля. Все произошло в районе поселка Тавричанка. По данным источника, никто из рыбаков не пострадал.

Россия
Дагестан
школьники
лед
озера
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
FIE лишила Эстонию чемпионата Европы из-за россиян
В Госдуме рассказали о намеке Украине перед переговорами в Абу-Даби
Россиянам дали советы, как лучше подобрать трансмиссионное масло для машины
Выставка ИННОПРОМ в четвертый раз подряд стала проектом года
Тысячи окруженных бойцов ВСУ ждет холодная смерть в ДНР
ВСУ атаковали Россию с помощью восьми беспилотников
В Кремле опровергли ведение неофициальных переговоров по Украине в ОАЭ
Макароны с фаршем в духовке с азиатской ноткой — проверенный рецепт
«Работа ведется каждый день»: Пушилин о защите энергетики ДНР от ВСУ
Буйную школьницу отправили в СИЗО после выходки в автобусе
Пушилин раскрыл, как быть полезным стране и не стать «чиновником»
«Экологические мятежники»: Трамп нашел опровержение глобального потепления
Стало известно, кто может помочь Зеленскому в свержении венгерской власти
Названо число беспилотников, атаковавших Россию за последние восемь часов
Подросток скончался на уроке физкультуры
Актриса Журавлева призналась, в какой сфере хотела бы работать
Россиянина обвинили в покушении на бывшую жену общеопасным способом
Пушилин раскрыл, как в новых регионах решают проблему нехватки госслужащих
Украинского артиста балета могут послать в окопы за постановку Чайковского
При пожаре в Лабытнанги погиб один человек
Дальше
Самое популярное
Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Готовим молочную пшенную кашу как в детстве: простой пошаговый рецепт

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто
Семья и жизнь

Рецепт быстрого пирога с замороженными ягодами: вкусно и просто

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий
Семья и жизнь

Идеальные пышные оладьи без дрожжей: быстрый рецепт без усилий

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.