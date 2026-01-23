Второклассник спас сверстника, провалившегося под лед в Дагестане Второклассник вытащил из озера Ак-Гель сверстника, который провалился под лед

Второклассник вытащил из озера Ак-Гель сверстника, который провалился под лед, сообщила пресс-служба Минобрнауки Дагестана в своем Telegram-канале. В ведомстве отметили, что во время игры один из мальчиков упал в холодную воду. Там добавили, что спасший его школьник участвует в проекте для младшеклассников «Орлята России».

Муаз помог тонущему сверстнику выбраться из полыньи и вытащил его на берег, предотвратив трагедию, — говорится в сообщении.

Ранее двое несовершеннолетних провалились под лед на реке Десна в Брянске. Инцидент произошел днем в Бежицком районе города рядом с жилым комплексом в микрорайоне Московский. Дети катались на тюбингах-«ватрушках» на берегу реки. Прокуратура организовала проверку по данному факту, Следственный комитет возбудил уголовное дело.

До этого несколько жителей Приморского края вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить, однако в результате под воду ушли сразу три автомобиля. Все произошло в районе поселка Тавричанка. По данным источника, никто из рыбаков не пострадал.