07 января 2026 в 09:52

Три автомобиля ушли под воду во время рыбалки на тонком льду

Сразу три автомобиля провалились под лед в Приморье

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Несколько жителей Приморского края вышли на тонкий лед, чтобы порыбачить, однако в результате под воду ушли сразу три автомобиля, сообщает Telegram-канал Readovka. По его информации, инцидент произошел в районе поселка Тавричанка.

В Сети также появились кадры с места происшествия. На них видно, что два автомобиля ушли под лед по самую крышу и еще один — только наполовину. По данным источника, никто из рыбаков не пострадал.

Ранее житель Кунгурского района Пермского края замерз насмерть после новогодней вечеринки с друзьями. Его тело обнаружили на заснеженном острове рядом с деревней Зыковкой. По предварительной версии, 34-летний погибший ушел от друзей по льду в сторону одного из островов на реке Сылве из-за ссоры. Предполагается, что он мог скончаться из-за переохлаждения или сердечного приступа.

До этого в Свердловской области два человека провалились под лед при катании на снегоходе. Инцидент произошел на Белоярском водохранилище, где лед оказался недостаточно прочным для тяжелой техники.

