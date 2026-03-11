Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 17:18

Военэксперт ответил, стоит ли бояться новых американских РЛС в арсенале ВСУ

Военэксперт Кнутов: РФ сможет уничтожить американские РЛС в случае передачи ВСУ

Система THAAD Система THAAD Фото: af.mil
Россия сможет нейтрализовать новые американские радиолокационные станции, если они окажутся в распоряжении ВСУ, заявил NEWS.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов. Так он прокомментировал новость о планах Вашингтона передать Киеву РЛС на общую сумму $25,5 млн (2 млрд рублей). По его словам, в украинском арсенале уже имеются шведские и немецкие системы подобного типа.

У ВСУ есть шведская радиолокационная станция Giraffe. Также на Украине есть американские РЛС. Системы, которые обеспечивают обзор на 360 градусов, немцы поставляли в составе зенитной батареи. Бундесвер еще не принимал их на вооружение, то есть идет проверка. И это повышает боевые возможности. Подобные станции находятся у американцев на Ближнем Востоке — комплекс THAAD. Там она вообще просто смотрит в одну сторону на 120 градусов. Иранцы уничтожили один радар системы предупреждения о ракетном нападении, два радара THAAD и еще ряд РЛС. То есть в России знакомы с такими средствами поражения и умеют с ними работать, — поделился Кнутов.

Ранее появилась информация, что министр обороны Германии Борис Писториус достиг соглашения с европейскими союзниками о поставках Украине 30 ракет Patriot PAC-3. В результате Киев может получить около 35 таких ракет, несколько из которых будут предоставлены из запасов бундесвера.

